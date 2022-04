Een broodfonds wekt vertrouwen en dat is broodnodig

Dit weet u niet, maar ik ben ook zelfstandig zonder personeel. Stomme omschrijving is dat eigenlijk. Laatst zei iemand in het café dat je pas ondernemer bent als je personeel in dienst hebt. Dat vond ik zo een lulkoek. Zodra je je eigen opdrachten binnensleept en je onder geen enkele paraplu of -sol van een bedrijf of organisatie werkt, ben je ondernemer. De kroegkerel was het er niet mee eens. Ik was geen ondernemer, hij wel. Bron? Hijzelf. Hij werkte als sales-streber voor een grote energiemaatschappij. Ik heb er verder maar geen energie ingestoken.