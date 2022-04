Een dierbaar stukje jeugd is ook gestorven

Onafscheidelijk waren we. Een paar jaar lang. Het waren vormende jaren, onze bakvisjaren. We fietsten bij mooi weer samen de 20 kilometer naar school. Maar meestal namen we de bus. Na het uitstappen in ons dorp, wandelden we kletsend naar huis. Als zij linksaf haar straat in ging, liep ik nog twee straten in m’n eentje. Om bij thuiskomst meteen de telefoon te pakken. We waren namelijk nooit uitgepraat.