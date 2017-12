columnColumnist Özcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Mijn leven bestaat momenteel uit twee zaken: werk en het gezin. En dat is héél zwaar.

Voor iets anders is er geen ruimte. De enige sociale activiteit die ik onderneem, is het verspreiden van allerlei koddige Instagram-stories, die mijn volgers deelgenoot maken van de rappe ontwikkelingen die onze baby (acht weken) en dreumes (22 maanden) doormaken.

Quote Dan blijkt de opvoeding van die twee koters van ons best behapbaar. Sterker nog - wat zeuren we eigenlijk? Özcan Akyol

Eerder deze week vond ik even de tijd, ondanks alle hectiek, om de televisie aan te zetten. Tot mijn grote vreugde zag ik het programma Een huis vol, een portret van verschillende grote gezinnen, met veel kinderen, die elkaar door de kakofonie van alledag slepen.

Mijn vriendin en ik keken vol bewondering naar de familie Adema uit Bathmen die hun vierling wilde leren om te slapen in bedden zonder hekjes. Het leverde komische taferelen op. Om de zoveel tijd donderde één van de peuters uit het bed, gevolgd door een jammerklacht of hartverscheurend huilen, waarna de vader - wat een lankmoedigheid - weer uit zijn eigen bed moest stappen.

Het is mooie en ontroerende televisie, liefdevol gemaakt, die alles weer even in perspectief plaatst. Wat hadden wij, in Deventer, nou eigenlijk te mekkeren?

De familie Buddenbruck verwacht inmiddels een tiende telg, en doet dat met een grote glimlach, ondersteund door alle andere kinderen die onderdeel van de fabriek zijn geworden - want dat is een groot gezin.

Eerder stak collega Angela de Jong in deze krant al terecht de loftrompet over papa Jay Lopez, die in zijn eentje - de vrouw had er geen zin meer in - vijf kinderen grootbrengt, zonder zelfbeklag of kwaadsprekerij. Gewoon een zéér geschikte vent.

Goede televisie kan op vele manieren worden gedefinieerd. Wat Een huis vol presteert, is tamelijk uniek. Het biedt ons amusement, geeft steun en weet bij tijd en wijle te ontroeren, want aan het einde van iedere aflevering kan je niets anders voelen dan onmetelijk veel respect voor al die ouders en hun kinderen.