Een panic room en een pistool op je hoofd...Wat is nou het nut van de Quote 500?

Column Respect voor dokter Reza uit Rouveen, in het oog van de coro­nastorm

Stel nou dat we allemaal een voorbeeld nemen aan de mate van respect van de huisarts in Rouveen? Voor wie het niet gelezen heeft: huisarts Reza Pezeshki Nia is pro vaccineren. Hij wil het wel van de daken schreeuwen en doet dat dus ook.

25 oktober