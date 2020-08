Een softijsje en sokken in sandalen

Ik stond met de auto te wachten voor een verkeerslicht toen ik haar zag zitten. Ze zat in het zonnetje op het terras van de snackbar. Ze at een softijsje. Ze at met van die grote happen, gulzig. Ik schatte haar een jaar of 65. T-shirt met kleurrijke bloemetjes, iets met paars. Korte broek. Haar gebruinde voeten in sandalen. Ik kon me voorstellen dat je de witte strepen over haar voet kon zien lopen als de sandalen uit gingen.