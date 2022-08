Eerst afzien, dan aanzien, ten koste van iedereen: dat is het studentencorps

Gisteren werd bekend dat Amaal zich niet aanmeldt als potentieel sperma-emmer, zoals een aantal heren dames liefkozend noemen, bij het corps. Omdat één van de vele ranzige relletjes is uitgelekt. Vraag me af hoe de manspersonen de prinses zouden aanspreken als ze wel lid was. Zijne Koninklijke Hoer-heid?