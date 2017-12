Renate Wennemars schrijft meerdere malen per week een column over wat haar bezighoudt.

Zondagmiddag twaalf uur: we kijken nog een keer op buienradar. Het zal toch wel...? Buiten is het grijs. Het waait best hard. Geen sneeuwvlokje te bekennen. ‘Papa, kunnen we anders misschien naar Hilversum vanmiddag? Want daar had jij toch sneeuw gezien gisteravond?’

Quote En zo gaat het. Naar buiten, naar binnen, een mini-sneeuwpop maken, elkaar met ballen bekogelen, een beetje tegen de sneeuw trappen. Renate Wennemars

Er wordt met smart gewacht op iets dat alle zorgen doet vergeten. Waardoor de brugklas niet meer zo erg lijkt: de eerste sneeuw. De tas met skispullen is van zolder gehaald. Want daar zit een dikke broek in. Hij heeft zijn thermoshirt en -broek al aan. Hij is verkouden en denkt dat het over gaat als hij buiten gaat spelen. Spelen als medicijn. Hij heeft vast gelijk.

Eén uur: nog steeds niks. Zijn vriendje is inmiddels gearriveerd. Er worden plannen gesmeed. Iets met zijn trekkertje en een slee erachter. Er zit al een sterk touw aan de slee, dus er kan niks meer mis gaan. Nu de sneeuw nog. Ze willen naar buiten. ‘Mam, we gaan op survival. En we komen vies thuis!’

Of ze nog een tosti willen? ‘Nee, als we honger hebben, komen we wel weer naar binnen. Doei!’ Ik zie ze rennen. Vijf minuten later stormen ze naar binnen. Op zoek naar de opblaasbare krokodil. Kunnen ze een vlot bouwen voor in de ondergelopen ijsbaan naast ons huis. Even later hoor ik getimmer vanuit de schuur. Er dwarrelen kleine vlokjes. Ik zien online plaatjes van sneeuwpoppen in Brabant. Ik hou ze maar even voor me.

Een kwartier later hoor ik de achterdeur weer. Het vlot is gezonken en nu willen ze wel een tosti. Ze houden hun laarzen ondersteboven en er stroomt water uit.

Tijdens de tosti begint het. DE SNEEUW BLIJFT LIGGEN! Er vallen grote vlokken uit de lucht. Ze springen, ze joelen en ze besluiten – meesterlijk - dat ze pas weer naar buiten gaan als er een dik pak ligt. Dat kraakt onder je schoenen.

Twee minuten over twee: ze zijn ingepakt. Als een stel debielen rennen ze naar buiten, roepend: sneeuwpret! Dan zijn ze een uur zoet met het trekkertje en de slee. Dijk op, dijk af. De slee glijdt matig, want overal steekt het gras nog boven de sneeuw uit. De trekkerbanden slippen. Er dwarrelen weer kleine vlokjes en soms helemaal niks.

Drie uur: ze smijten al hun modderige spullen binnen neer want die sneeuw, dat moet gevierd worden. Ze vinden een fles Jip en janneke champagne. Ze proosten en knoeien plakspul. En weer naar buiten. Deze keer met sneeuwbril op. Het sneeuwt weer harder.

En zo gaat het. Naar buiten, naar binnen, een mini-sneeuwpop maken, elkaar met ballen bekogelen, een beetje tegen de sneeuw trappen. Banjeren.

Om vijf uur zitten ze voor de tv met een kopje soep. Rode dopjes van neuzen, gloeiende wangen. De radiatoren zijn behangen met kleddernatte zooi.