Emoties tijdens een voetbalwedstrijd

Ze is best lief hoor, meestal. Maar ze snapt ’t niet. Dat er momenten zijn waarop ze een man niet moet aantikken om hem op een foto in een keukenboerenbrochure te wijzen. En dat ze niet gepikeerd moet zijn als je dan slechts een seconde opzij kijkt met een gezicht van ‘Jahaa….., we zijn bezig met een nieuwe keuken. Maar nú-even-níet!!’ Dat, als de man net vloekend de 2-2 heeft zien binnenvliegen en het ergste gaat vrezen voor het half uur dat nog moet volgen, hij géén lollig filmpje wil zien op haar smart-foon van ene Klazien die jarig wordt en haar uitnodigt dat te komen vieren. Dat ze dan wel ,,nou moe, dán niet”, kan mompelen, maar dat de blik van de man gebiologeerd op het beeldscherm van de tv blijft gericht, omdat dat filmpje hem geen ene reet interesseert.