Enorme bos veren in de reet, pardon... anus

Ik was dinsdag in het ziekenhuis. De hal hing vol spandoeken. Dat ze de volgende dag gingen staken. Ik moest er zijn voor een blaas- én voor een darmonderzoek. Het was Twee-Halen-Één-Betalen-Dag. Niet dat ik iets aan mijn blaas of darm heb, maar als zo’n ziekenhuis je eenmaal in de molen heeft, in mijn geval vanwege een val op mijn achterhoofd met vervelende en blijvende gevolgen, laten ze je niet meer gaan tot ze je van top tot teen hebben nagekeken. Het is een universitair ziekenhuis. Ik ben interessant studiemateriaal.