Er is maar één man in de voetbalwereld die een dickpic mag sturen

COLUMN Als je een nieuwe wijk wilt bouwen, kijk je toch eerst even om je heen? Dit is de omgekeerde wereld

Stel nou dat u een veranda aan je toko wilt bouwen. Dan kijk je toch als eerste of je er nog met de auto langs kan en of de buren er geen last van hebben, alvorens je na gaat denken over houtsoort?

2 februari