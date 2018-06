Er waren zorgen, geen motivatie en een leerplichtambtenaar

columnOveral wapperen de blije vlaggen met tassen eraan, maar aan mijn huis wappert niks. Mijn zoon is geslaagd in het jaar waarin alles anders was. Hij wacht in het huis van zijn vader op de uitslag, ik heb mijn vingers al tot aan de knokkels opgegeten van de spanning in mijn huis.

Twee jaar geleden slaagde mijn oudste, zijn broer en was ik daar nog. Hesen we samen de vlag en zijn tas. Haalde ik taart en gingen we met het gezin uit eten bij de vrolijkste pizzeria van Zutphen. We shopten samen een mooi pak en schoenen voor zijn gala. Er kwam een diploma-uitreiking. Wat waren we allemaal trots.

In dit jaar, waarin alles anders was, heb ik mijn zoon zien worstelen. Zijn kamer in mijn huis bleef leeg. Hij werd achttien jaar en niemand kon hem toch iets maken. Af en toe kwam hij koffiedrinken en hadden we een goed gesprek. Ik omhelsde hem wanneer ik kon.

Er waren zorgen, er was geen motivatie, er was een leerplichtambtenaar, er was de school. Maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen.

Je vraagt je af: heb ik het wel goed gedaan? Heb ik hem meegegeven wat nodig is? Was ik er wel genoeg voor hem?

Terwijl vriendinnen appen en vragen of hij geslaagd is en ik op Facebook en Instagram de foto's van gezinnen en moeders en kinderen en taarten zie langskomen, voel ik de fantoompijn harder branden dan ooit. Ik sleep mij met pek en veren door de straat.

Mijn nieuwe liefde, die niet zo nieuw meer is, zit met hetzelfde. Zijn zoon blijkt op een tiende gezakt en hij is er niet bij.

We drinken samen een biertje. Al een jaar zijn we bezig met overleven en gelukkig zijn en hebben we al meer gejankt en gepraat dan normale mensen in een heel leven doen. Wat is het moeilijk om met twee gebroken gezinnen weer samen heel te zijn.

In dit jaar, waarin alles anders was, heb ik geen taart gehaald. Ik heb geen vlag gehesen. Er was geen schooltas, geen gala. Er is niet met het gezin gegeten. Er heeft geen uitgelaten glas geklonken.