Erben wordt in Japan gezien als een wandelende tijdbom

Hij is vertrokken. Bestemming: Tokio. Stemming: ingehouden, gemengd. Erben is als radioverslaggever uitverkoren om de Spelen te verslaan. Een paar keer per dag zal hij straks contact zoeken met zijn collega's in Hilversum en kunnen we horen hoe het hem vergaat daar. Wat hij ziet of meemaakt. Waar hij zich over verbaast of wat hem verrast.