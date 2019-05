Ergernissen: gouden tijden om je ergens over op te winden

De kap van 343 eiken langs de weg tussen Groenlo en Ruurlo. Er is al veel lawaai over gemaakt en over geschreven. De provincie Gelderland heeft het kappen nu uitgesteld. Maar niet afgesteld dus. Ik kan mij nogal opwinden over zulke stuitende voorbeelden van tekentafelbeleid en ambtenaren- en overheidsdenken: alles moet in dit land geregeld zijn, alles netjes in het gelid, alles aangeharkt, alles hetzelfde, alles met een vergunning, alles wordt beboet, alles moet wijken voor doelmatigheid en kostenbesparing. En voor de veiligheid van diegenen die daar kennelijk geen eigen verantwoordelijkheid voor willen nemen.