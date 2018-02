columnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Toen het gerechtshof in Den Bosch gisteren Albert He­ringa tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeelde, nadat hij zijn 99-jarige stiefmoeder actief had gesteund bij haar zelfdoding, ontstond er onbegrip bij mensen die de zaak hadden gevolgd.

Sommigen waren zelfs boos.

De man had immers niets ernstigs gedaan, hij wilde in 2008 alleen zijn stiefmoeder op weg helpen. Ze had een cocktail van medicijnen bij elkaar gesprokkeld die mogelijk voor complicaties zou zorgen. Daarbij is het een en ander in de wetgeving veranderd - vermoedelijk zou een arts haar nu wél euthanaseren.

De vrouw in kwestie was namelijk bijna blind, kampte met hartfalen en worstelde met fikse rugklachten. Dit alles, in combinatie met haar hoge leeftijd, maakte het leven ondraaglijk, maar de huisarts oordeelde destijds anders: er werd geen reguliere euthanasie toegepast. En dus bood haar stiefzoon soelaas, wat hij nu met een straf moet bekopen.

Advocaat Wim Anker zei na de uitspraak tegen de pers: ,,Het is alsof er een crimineel terecht heeft gestaan en we blij moeten zijn dat hij niet naar de gevangenis hoeft. De negatieve omstandigheden zijn onder een vergrootglas gelegd en de positieve aspecten heb ik niet gehoord.”

Het is hierbij wel de vraag of een rechtszaal het juiste podium is om de discussie aan te zwengelen voor een milder euthanasiebeleid. De rechters opereren als handhavers, die afhankelijk zijn van wat onze politici in Den Haag vastleggen.

Wat de zaak van Albert Heringa in elk geval heeft aangetoond, is dat de wetgevers het sentiment in de maatschappij niet goed aanvoelen.

Dat zei Heringa ook zelf: ,,Hulp bij zelfdoding mag niet, maar ik vind dat er nu misbruik wordt gemaakt van die regel. In de samenleving is veel strijd tegen die wet. Er zou meer geluisterd moeten worden naar wat er in de maatschappij leeft.”

Dat is inderdaad interessant. Als we bijvoorbeeld progressiever zouden omgaan met de kwestie ‘voltooid leven’, een stap verder dan reguliere euthanasieregels, had een geschiedenis als deze nooit voor de rechter verschenen.