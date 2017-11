Ex-militair

Columniste Renate Wennemars schrijft meerdere malen per week over wat haar bezighoudt.

Ze maakt zich best zorgen om hem. Maar het is een volwassen vent, dus ze wil hem niet zomaar bij de hand nemen voor hulp. Vijftien jaar heeft hij bij Defensie gewerkt. Het was zijn leven. Eens een militair, altijd een militair. Drie keer is hij uitgezonden geweest naar Afghanistan en Irak. Toen kwam dat ontslag. Niet oneervol, maar gewoon, wegens boventalligheid. Ineens was hij burger.

Quote Alle ex-militairen zouden eerst door een programma heen moeten, voor ze weer terugkeren in de bur­ger­maat­schap­pij. Verplicht. Renate Wennemars

Pas toen realiseerde hij zich in wat voor veilige wereld hij had geleefd. Waar vaak voor hem gedacht werd. Waar voor hem gezorgd werd. Hij schrok er zelf van dat hij het lastig vond om dingen voor elkaar te krijgen die voor ons, gewone burgers, heel normaal zijn.

Je eigen verzekering regelen, om maar iets te noemen. Hij heeft nachtmerries. Steeds vaker. Zijn vriendin wordt er wakker van. Ze maakt zich zorgen, vraagt waar hij aan denkt en of ze hem kan helpen. Maar nee, dat begrijpt ze toch niet, zegt hij steeds. Want dat zijn dingen... die kun je niet uitleggen aan iemand die er niet bij is geweest.

Ze laat hem een beetje. Ik vraag haar waarom hij niet naar een veteranenclub gaat. Om gewoon eens met lotgenoten te praten. Dat zie je wel eens op tv: dat ze dan eindelijk begrepen worden. Want hij heeft duidelijk een posttraumatische stressstoornis. Maar dat kan hij niet: hulp vragen, zegt ze. Want dat is zwak. Een militair vraagt niet om hulp.

Zo ziet hij het. Dat is nu eenmaal de cultuur, schijnt. Hij vergelijkt het met een gewone burger die de stap moet nemen om naar een afkickkliniek te gaan. Dus nu staat hij daar. Voor die drempel, die een enorm berg begint te worden. Ondertussen probeert hij van zijn hobby zijn werk te maken. Maar dat trauma blijft in hem zitten.

De overheid steekt geld in programma’s voor veteranen en dat is hartstikke goed en belangrijk. Maar wanneer je het aan mensen overlaat om wel of niet deel te nemen, maak je misschien een grote fout. Deze jongen heeft duidelijk hulp nodig. Maar hij hoort niks meer van zijn voormalige meerderen. Nul. Dus niemand die weet in wat voor geestelijke nood hij verkeert.