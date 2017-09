Faam en geld

Voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes, ooit verkozen tot meest onopvallend persoon in het parlement, heeft haar Haagse memoires opgeschreven, een boek waarin ze genadeloos afrekent met de partijcultuur. Ze rapt van dronken collegae, baantjes die in het vooruitzicht worden gesteld om klagers te neutraliseren en een nijpend gebrek aan visie.

Zo suggereerde Berckmoes eens, naar eigen zeggen, dat de VVD aan meer liefde, warmte en genegenheid moest doen, waarop Rutte in het Torentje geantwoord zou hebben: ‘Liefde, daar zie ik alleen maar ellende van in mijn omgeving.’

Goed verhaal. En zo heeft ze er nog wel een paar, als we de interviews mogen geloven. Maar bij het lezen van al die vermeende misstanden binnen de partij bekruipt me toch een ander gevoel.

Het is achteraf altijd makkelijk praten. Als Berckmoes de fractiediscipline daadwerkelijk ondraaglijk vond, had ze ook eerder hiertegen kunnen protesteren. In plaats daarvan keek ze in de avondlijke uurtjes naar Netflix-series, van onze belastingcenten, tot ze weer zou worden opgeroepen om te mogen stemmen in de Kamer.