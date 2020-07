Familie Wennemars op reis: Ons avontuur in een campingbusje

Het leek hem zo mooi. Hij had het helemaal bedacht. Het zou geweldig worden, echt heel gaaf en avontuurlijk. We zouden kampvuurtjes aanleggen, heerlijk buiten zijn, prachtige wandelingen maken en met de jongens downhillen. We zouden vrij zijn om te gaan en staan waar we maar wilden. Het mooie weer achterna of gewoon onze neus. We moesten er alleen wel ópen voor staan. Daar zat hem de crux. We wilden niet.