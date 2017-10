columnRenate Wennemars schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Fietsen werkt! Ik zie ze ineens overal in Zwolle hangen: posters met een vrolijke boodschap. ‘Herfstdepressie? Fietsen werkt!’, bijvoorbeeld. Of: ‘Kater? Fietsen werkt!’.

Even eenvoudig als waar. Want fietsen is lekker. Fietsen is buiten. Fietsen is bewegen. Dus fietsen kan niet anders dan goed zijn voor een mens.

De posters zijn natuurlijk bedoeld om mensen op de fiets te krijgen. En dat kan met allerlei belerende campagnes en cijfers over hoe goed het wel niet is, met geboden en verboden. Maar dan kom je niet verder dan wat we allemaal al weten: bewegen is gezond. Met deze campagne raken de makers veel meer de kern: zit je ergens mee, loop je ergens tegenaan, heb je ergens last van? De kans is groot dat je met een eindje fietsen al een flink stuk van je probleem oplost.

Ga maar eens na: je komt na je werk thuis, met een kakhumeur en koppijn. Dan kun je er voor kiezen om met een paracetamol in je mik op de bank te gaan zitten netflixen tot het overgaat. Maar stel nou dat je er een keer voor kiest om die fiets uit de schuur te trekken en eens even lekker die trappers aan te duwen. Beetje rond koekeloeren, beetje diep inademen. En dan ineens is het daar.

Dat gevoel. Dat je hoofd ineens opklaart. Weg hoofdpijn. Zelfde geldt natuurlijk voor die kater op zondagochtend. Inspiratiegebrek, ochtendhumeur, winderigheid: je kunt het zo gek niet bedenken of de makers van de campagne hebben er de oplossing voor. Fietsen. Gewoon oer-Hollands fietsen.

Je kunt de posters ook bestellen. Om bijvoorbeeld in de kamer bij die collega met dat ochtendhumeur op te hangen. Of aan die vriendin te geven, die steeds maar zeurt over haar dikke reet, maar er niks aan doet.

Achter de campagne zit 365dagenfietsen. Dat is een platform dat het fietsen in Overijssel wil stimuleren. Daar hebben ze een geweldige website voor, met routes voor alle soorten fietsen, overnachtingsplekken en een fietsagenda. En dus deze campagne.