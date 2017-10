Gaan ze me mijn zomertijd afpakken?

ColumnNynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Ze vergaderen over veel dingen, daar in het Europees Parlement, maar wat deze week de meeste aandacht kreeg, was de stemming over het afschaffen van de zomertijd. Er is een groeiende groep leden van het EP die zich sterk maakt voor afschaffing. Zij gaan een resolutie in stemming brengen, waarschijnlijk al in december. Als de resolutie wordt aangenomen, zijn er nog wat hordes die genomen moeten worden voordat we echt de klok niet meer vooruit hoeven zetten, maar de eerste stap wordt gezet.

Ik zou een groot voorstander moeten zijn van dit plan. Mijn moeder is zo iemand die haar complete leven al zuchtend de klok verzet. Die twee keer per jaar mopperend ­verhaalt over haar biologische klok, die al deze veranderingen helemaal niet aankan. Mijn dochter is een dreumes, en dreumesen trekken zich sowieso niks aan van ­zomer- of wintertijd. Ik hou van haar, maar ik hou nog méér van haar als ze niet al om vijf uur ’s ochtends klaar-wakker in haar ­ledikant staat.

Zomertijd is ooit verzonnen als elektriciteits­besparing tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij ons is het tijdens de oliecrisis begin jaren zeventig definitief ingevoerd.

Alleen weegt de winst van het later aandoen van de schemerlamp niet op tegen de verliezen die een land lijdt door de verandering van tijd: zomertijd zorgt in veel gevallen voor slaaptekort, en dat zorgt weer voor een slechtere gezondheid en concentratieproblemen. Allemaal zaken die ook geld kosten. Kortom: wat moeten we ­ermee?

Maar er is één reden waarom ik zo van de zomertijd houd. Het markeert zo fijn een nieuwe tijd: de tijd van ’s avonds nog een rondje buiten fietsen. Of, als je niet van fietsen houdt: heel lang op een onverlicht terras wijn drinken. Of een stukje rolschaatsen, voor mijn part. Ineens lijken de avonden weer eindeloos. Ineens hoef je voor je sportieve avondactiviteiten niet meer in een muffe sportschool op een spinfiets te gaan zitten. Kom uit je hol! Het is lente!