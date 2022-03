Géén regenboogvlag. Wie zit je nou wat wijs te maken?

Las dit weekend dat er in Oldebroek nogal een rumoer is omtrent de regenboogvlag en het uit de kast komen. Ik blijf pleiten: voor dat laatste moeten we iets nieuws verzinnen. Niemand zou meer uit, in en zeker niet op de kast moeten. Maar in Oldebroek kun je dus niet jezelf zijn omtrent de liefde. Je mag daar pertinent niet het mooiste wat de wereld kent, de liefde, uiten. Ja, alleen als het gefriemeldepiemel met iemand van het andere geslacht is. Dan is alles hosanna, hosanna! Maar o wee als het wat anders gaat… De plaatselijke politieke partij CVO heeft zich bekommerd over het bestrijden van de regenboogvlag. Lees die zin even opnieuw.