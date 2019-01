Gekte door weerpluim

Weerpluim. Ik kan het woord niet meer horen. Een weerpluim is een grafiek waarin de verwachte weersomstandigheden staan aangegeven. En sinds twee weken beheersen deze weerpluimen het leven van Erben. En dus ook dat van mij. Het is elk jaar hetzelfde liedje: bij de eerste nachtvorst wordt er iets gewekt in zijn systeem. Een gekte. Door de weerpluimen wordt de gekte aangewakkerd tot het niveau van waanzin. Hij wordt wakker en checkt elke weerpluimsite die er bestaat. Even later rent hij naar de ijsbaan naast ons huis. Dan moet eerst het jongste kind erop. Vervolgens het oudste. En als het dat gewicht houdt, waagt hij het er zelf op.