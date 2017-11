Gevestigde partijen onderschatten aantrekkingskracht nieuwkomers

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heb ik veelvuldig gesproken met gevestigde politici, die vaak wat schamper deden over nieuwkomers die ook een plek in ons parlement wilden bevechten.



Thierry Baudet en Forum voor Democratie werden niet zelden laatdunkend geanalyseerd, waaruit bleek dat niemand deze nieuwe politieke partij écht serieus nam.



En daar was natuurlijk ook wel aanleiding voor: hoewel Baudet en Hiddema intelligente mannen zijn, blinken ze ook uit in antisociale uitspattingen en onaangepast gedrag.



Die hoon die hen ten deel viel, werd vrij snel gelogenstraft, toen de partij met twee zetels in de Tweede Kamer terechtkwam.



Toch blijven de traditionele partijen, van links tot rechts, moeite hebben om op een serieuze en inhoudelijke manier met de retoriek van Forum voor Democratie om te gaan.



Het meest recente voorbeeld is de clash tussen Dijkhoff en Baudet tijdens het debat over de regeringsverklaring. De knuffelliberaal van de VVD stond soeverein zijn mannetje, met ingestudeerde grapjes en gevatte antwoorden, maar of daarmee een politieke tegenstrever voorlopig werd kaltgestellt, moet nog maar blijken.



Er zijn vragen (‘hoe komen VVD-prominenten toch zo snel aan een nieuwe baan als topbestuurder?’) die in het land leven, met name onder mensen die het vertrouwen in de bestuurlijke elite volledig zijn kwijtgeraakt. Zij verlangen een adequaat en integer antwoord.



Als ik op basis van empirische waarnemingen conclusies moet trekken, heeft het ridiculiseren van Thierry Baudet een averechts effect. Mijn voetbalvrienden, de jongens van de bakker, de klussers in huis: allemaal werden ze lid van Forum voor Democratie, omdat er eindelijk iemand is opgestaan die wezenlijke vragen stelt – Wilders doet niet meer mee.



Maar ook in de peilingen zien we dat Baudet en de zijnen almaar aan populariteit winnen. Bij de VVD kunnen ze wel denken dat deze opmars met geestige oneliners gepareerd kan worden, maar dat zou een gruwelijke inschattingsfout zijn, al was het maar omdat debatten allang niet meer alleen in de Tweede Kamer beslecht worden.



Als Baudet online het vuurtje van chagrijn kan blijven oppoken, zal zijn partij verder groeien. De aantrekkingskracht die hij op een jong publiek uitoefent, tekent het wantrouwen in een bestaand establishment. Laat gevestigde politici dáár maar een antwoord op verzinnen.