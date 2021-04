Godzijdank, de kerken mogen ook dicht

Het is een eerste levensbehoefte voor gelovigen. Naar de kerk gaan. In het huis van god zijn. Zingen, bidden, met elkaar zijn. Het is belangrijker dan al het andere, dan werk, dan cultuur, dan eten, legde een zwaar gelovige me uit toen ik probeerde te begrijpen waarom hij ondanks de corona-restricties toch naar de kerk ging met 299 anderen.