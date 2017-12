Goedkoop scoren met verzinsel van moslimhaters

Blijkbaar wil Roelof Bisschop bij deze mensen in het gevlij komen – doodeng. Want als hij even op de websites van IKEA, Albert Heijn en HEMA had gekeken, had hij in een oogwenk kunnen zien dat al deze bedrijven omstandig adverteren met allerlei kerstproducten. De SGP’er nam die moeite niet, hij wilde liever goedkoop scoren.



Vorig jaar ging minister-president Mark Rutte tijdens een interview ook al aan de haal met deze lariekoek. Hij vond dat er in Nederland geen ruimte moest zijn voor ‘politieke-correctheid in deze vorm’.



Dat was kletspraat van de bovenste plank. Vooral omdat óók toen niemand kerst had verloochend. Hoe graag sommige politici het ook willen, de aankomende feestdagen zijn geen onderdeel van een identiteitsoorlog.