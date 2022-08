Goedkope groenten en fruit zijn niet genoeg

Vorige week verbaasde een voedingscoach zich over het kantinevoer uit het bezoekersrestaurant in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Stonden enkel frituurfratsen op het reclamebord. In een hospitaal, nota bene! De Business Unit Directeur Ziekenhuizen van horecaonderneming Vermaat - dat is op zich al een hele mond vol - sprak van ‘een foutje’. Is dat dan een snackcident?