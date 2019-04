Had ik de kinderbescherming moeten bellen?

Soms heb je spijt van iets dat je niet hebt gedaan. Dat kan iets leuks zijn en dat je daardoor iets bent misgelopen. Maar ook iets lastigs, waarvan je de gevolgen niet kon overzien. Nu ik steeds vaker verhalen lees van mensen die mishandeld of verwaarloosd zijn in hun jeugd en wat dat voor gevolgen heeft gehad, denk ik af en toe aan een moment terug. Een moment waarop ik iets niet deed, dat ik wel had moeten doen.