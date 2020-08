‘Had ik maar niet zo achterlijk moeten zijn om op vakantie te gaan’

Er was een tijd dat vakantie nog gewoon vakantie was. Al moet ik wel ver terug voor dat gevoel. Met mijn ouders vluchtte ons gezin in de Saab weg uit het regenachtig koude Gorssel op weg naar de zon in het zuiden. De zon, het leek of er niets begeerlijker bestond dan die brandende gele bal aan de blauwe lucht.