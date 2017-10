Columnist Renate Wennemars schrijft meerdere malen per week een column over wat haar bezighoudt.

De Moderne Devotie wordt niet opgenomen op de werelderfgoedlijst, stond gisteren in de krant. Blijkbaar hadden verschillende partijen zich ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Maar een gedachtengoed of religie kan niet op die lijst. Duidelijk.

Maar toch. Die Moderne Devotie. Ik denk dat veel mensen er overheen hebben gelezen. Of het oversloegen omdat het ruikt naar religie. En daar krijgen nu eenmaal veel mensen jeuk van. De wederwaardigheden van Rutte III lezen ze wel. Iets over Donald Trump ook. En de afbrokkeling van het ISIS-bolwerk houden ze met ingehouden adem bij. Maar ik durf te beweren dat, wanneer er wereldwijd meer mensen zouden leven volgens het gedachtengoed van de Moderne Devotie, de hele wereld er anders uit zou zien. Beter.

In het kort: de moderne devoten waren in eerst instantie mensen die inzagen dat de zelfverrijking en de hedonistische levensstijl van de katholieke geestelijken aan het eind van de middeleeuwen niets meer te maken hadden met wat Jezus voorstond. Als reactie begonnen ze zelf een beweging. Die was niet alleen toegankelijk voor geestelijken, maar voor iedereen die zuiver wilde leven. Belangrijke namen van die stroming zijn Thomas a Kempis, Geert Grote en Johan Cele. Die namen vind je in deze streek ook veel terug. Nu weet je meteen waarom. Zij hadden toen al in de smiezen hoe je het best kunt samenleven.

De Moderne Devoten snapten waar het wezenlijk om ging. Belangrijke pijlers waren het zoeken naar verbinding tussen verschillende groepen, het feit dat niemand buitengesloten werd en het streven naar welzijn versus welvaart. In die tijd was het heel gewoon om melaatsen of pestlijders buiten de stadspoort te smijten.

De Moderne Devoten hielden ze binnen de stad en verzorgden ze met gevaar voor eigen leven. Ze stelden gewone jongeren in staat tot het volgen van onderwijs terwijl dat daarvoor alleen was voorbehouden aan de bovenklasse en geestelijken. Ze verbonden het gildeleven met het onderwijs, zodat mensen van elkaar konden leren. En iedereen was de moeite waard.

Natuurlijk stond dit alles in het teken van het geestelijk leven, want dat was toen heel belangrijk. Maar als je het vertaalt naar nu, is het heel simpel. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven, zie de ander, laat iedereen in zijn waarde en zorg dat elk mens de vrijheid heeft om te doen wat bij hem past.