Hekel aan vliegherrie van ‘Teuge’? Doen dan oogkleppen af en oordoppen in!

COLUMN Moet de kat ook zijn droom najagen? Die wil alleen maar eten, drinken en jagen

5 oktober Stel nou dat we elke dag doen of het Dierendag is? Gisteren was dier-adorerend Nederland druk met zijn beest. Fifi kreeg een nieuwe halsband en Karel kroelde bij zijn nieuwe krabpaal. Ik spreek de verkoper in de dierenwinkel en zijn omzet is dit weekend vervijfvoudigd. Vijf! Wat koop je dan allemaal voor zo’n dier?