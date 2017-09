Wie in God gelooft moet bijna wel denken dat Hij boos is. Heel erg boos. En wie niet in God gelooft, gaat zich op zijn minst afvragen of Moeder Natuur ons misschien wat wil vertellen. Vanuit de lucht ziet het eruit als Madurodam nadat er twintig jaar lang niet naar om is gekeken en regen, wind en vandalen vrij spel hebben gehad. Overal witte bootjes, kapotte huisjes, omvergeblazen torentjes, geknakte boompjes en heel veel troep. Het is dat je heel af en toe een autootje ziet rijden. Want voor de rest is het zo ongelooflijk surrealistisch dat het onecht lijkt. Vijfennegentig procent is verwoest. Vijfennegentig! En dan hebben we het alleen nog maar over Sint Maarten.

Ondertussen kruipen de mensen uit hun schuilplaatsen. Verbijsterd, onthand, verdwaasd, boos en verdrietig. En niet eens in staat om een beeld te krijgen van de impact, want alles is uitgevallen. Wij hebben inmiddels al veel meer gezien dan de eilandbewoners zelf. Want onze tv en laptop doen het wél. En wat we zien is totale verwoesting. Hoe krijgen ze dat ooit weer opgebouwd?

Nederland blijft er wonderlijk nuchter onder. Praktisch. Want zo zijn we. En voorzichtig. De situatie is ‘lastig’ in kaart te brengen. Er is ‘naar het zich laat aanzien’ ‘grote materiële schade’. We moeten ‘proberen’ een luchtbrug aan te leggen voor hulp. Ja, hè hè. Kom op Nederland! We hebben niet voor niets marine, land- en luchtmacht! Laat die mannen en vrouwen shinen! Ze zijn opgeleid, ze zijn klaar en ze zijn bereid. Laat hen iets doen waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Ook al is het zo ver van ons bed.

Het vreemde met Sint Maarten is dat het veel minder als ons kleine broertje voelt dan bijvoorbeeld Curaçao. Terwijl het dezelfde status heeft. Curaçao zit in ons hart. En als Curaçao het kind is waar we nog voor moeten zorgen, heeft Sint Maarten meer de rol van de twintiger die allang op eigen benen staat. Maar nu zijn de benen onder die twintiger vandaan geslagen. Is zijn hoofd er afgehakt. Zijn zijn ledematen verbrijzeld. Opgekauwd en uitgespuugd door de helleveeg Irma.