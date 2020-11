Het beroep van echte kerels en stoere vrouwen staat onder druk

Ooit was het een beroep voor echte kerels en stoere vrouwen. Van vrijheid ook wel. Vrachtwagenchauffeur, dat was toch iets bijzonders. Er zat een bepaalde eer in dat werk: jij zorgde er toch maar mooi voor dat de mensen hun karretjes weer vol konden laden in de supermarkt. En als je internationaal reed, dan zag je nog eens wat van de wereld. Met de vlam in de pijp, dat werk.