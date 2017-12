'Het hele sinterklaasfestijn mag opdoeken, wat een poppenkast'

Vaders en moeder die boos worden op oudere kinderen vanwege voordringen. Kleintjes die huilen want zo’n pikzwart of lichtbruin geverfde piet (als je diep in de provincie woont dan he) met van die enge bleke ogen, daar zou je nachtmerries van krijgen. En ja hoor! ’s Avonds kunnen ze de slaap niet vatten van spanning en angst, want er komt midden in de nacht wel een grote kerel met een enorme baard je huis in. Soms zelfs met een paard! Wij legden de cadeautjes dan ook maar in de schuur.