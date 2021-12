Het is goed dat SBS 6 op eerste kerstdag gaat stoken

Column Geen woning te vinden: zijn we in sommige gevallen ook niet een tikkeltje verwend?

Stel nou dat we flexibeler worden met woonwensen. Dat er een woningtekort is, hoef ik niet te schrijven. Dat weten we allemaal wel. Zelfs de slakken leken deze zomer minder huizen te hebben. Het is verschrikkelijk dat jongelui momenteel verplicht bij va en moe thuis moeten blijven wonen omdat er simpelweg geen of enkel veel te dure huizen zijn.

10 november