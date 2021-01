Het lachje van Hugo de Jonge, daar ging mijn bloed van koken

Eigenlijk wilde hij al weglopen op zijn ingewikkelde schoenen. Maar hij kwam toch even terug naar het spreekgestoelte. Hugo de Jonge had namelijk iets verkeerds gedaan. Als een jongetje dat terug is gestuurd door zijn moeder om bij de winkel waar hij net een rolletje pepermunt heeft gestolen ‘sorry’ te zeggen. Zo stond hij daar. Maar het bleek niet om pepermunt, maar om Dronten te gaan.