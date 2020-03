‘Het liefste wil ik iedereen aan mijn hart drukken’

We vergaderen in de Google hangout. Ikzelf vanachter de ontbijttafel, een andere collega in de trapgang –het is godsonmogelijk om een rustig plekje te vinden in huis- en weer een ander vanuit de zolderkamer. Echtgenoten, kinderen, wandelen met en zonder geluid door de beeldschermen heen. Een krant maken op afstand, het blijkt mogelijk. Mijn zoon zit achter zijn iPad lessen te volgen: ,,Kijk mam, dit is mijn docent Engels!” Op het scherm zie ik een pratende vrouw met een blauwe kuif. De muziek van mijn zoon staat keihard aan, zijn docent staat op ‘mute’.