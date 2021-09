Het lijkt een soort ‘recht’ te worden: vlees. Mensen hebben ‘recht’ op biefstuk

Aspirant-studenten ontgroenen: waarom wordt dit geaccep­teerd? Sluiten die ouders hun ogen?

10 september Stel nou dat we alle ontgroeningen voor studenten afschaffen. In Amsterdam gebeurde dat nadat er wat ‘grensoverschrijdende incidenten’ hadden plaatsgevonden. No shit, sherlock! Wat denken we dan dat er bij een ontgroening gebeurt?