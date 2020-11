Het o-woord heeft zijn intrede gedaan

Het is begonnen. Met name 's nachts merk ik het sinds een maandje. Lig ik rustig te slapen en plotseling ben ik wakker. Het voelt dan net of iemand mijn innerlijke thermostaat een zwieper heeft gegeven. Spectaculair warm krijg ik het dan. Kwestie van even met het dekbed wapperen en dan is alles weer bij het oude. Gelukkig. Want ik hoor wel eens verhalen over zeiknat, bezweet beddengoed en pyjamawisselingen.