Het racistische virus op mijn harde schijf

Op de kleuterschool werd ik al een ‘witte superieure kleuter’. Die fanatiek zilverpapier en kroonkurken spaarde ‘voor de zielige arme negerkindertjes in Afrika’. Die zonder kleertjes rondliepen en altijd honger hadden. Lange tijd heb ik gedacht dat het in Afrika wel heel erg moest zijn als ze daar ons zilverpapier en onze kroonkurken gingen eten. Mijn moeder zaliger vertelde later dat ik tijdens een kerstdiner met tantes en ooms eens heb gevraagd of we geen negertje in huis konden nemen. Ik was 5, iedereen moest om dat schattige kereltje lachen.