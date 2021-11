Het vaccinatiedebat is uit zijn verband gerukt

De hardwerken­de hovenier en elektri­cien krijgen nergens koffie: zijn we sociaal zijn en delen verleerd?

Stel nou dat we vakmannen en –vrouwen veel meer gaan waarderen? Ik schreef vorige week al iets over ‘hoog’ opgeleid zijn. Dat die term idioot gekozen is. Niet alleen in het onderwijs is dat klassensysteem van toepassing, ook in dagelijks leven hebben de harde werkers er mee te maken. Te zot voor woorden.

