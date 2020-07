Het weerbericht tijdens de vakantie is het coronabericht geworden

Vroeger, u weet wel, in de jaren Achttienhonderdenwipkarren, kocht je op vakantie de krant van wakker Nederland, het AD of De Volkskrant. Een van de eerste dingen die veel mensen opzochten, achter hun koffie op een terras, was het weerbericht in Nederland. Ik heb eigenlijk geen idee of er nog elke ochtend stapeltjes kranten naar de Europese vakantiebestemmingen worden gevlogen. Lijkt me sterk en ook vrij nutteloos in deze onlinewereld met online-abonnementen en weerapps.