Het wordt een gitzwarte kerst. Ik zeg: lockdown? Slok down!

Column Piet maakt een achter­haald puntje bij de coronade­mon­stra­tie

Een zwarte piet liep mee met de nogal kortdurende anti-coronamaatregelendemonstratie in Zwolle. Hij stond op veel foto’s pontificaal in beeld. Wat een mafkees. En ook verwarrend voor de organisatie lijkt me. Want deze demonstratie was volgens mij bedoeld om aan te geven dat er mensen zijn die het pertinent oneens zijn met de opgelegde en toekomstige maatregelen. Punt.

24 november