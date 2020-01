‘Het zal je kind maar zijn’. Dat denk ik soms. Zoals wanneer ik een foto in de krant zie staan van de ouders van kinderen die bij De Hoenderloo groep zijn ondergebracht. Dat je als ouder meeloopt in een stille tocht, de foto van je kind prominent in je handen. Verschrikkelijk. Dat zo’n kind zijn of haar hele leven al te maken heeft met zorgverleners, dat je gezin volledig is ontwricht door de zorgvraag van je kind, dat het thuis niet lukt. Dat allemaal. En ondertussen moet je ook nog gewoon naar je werk. En iets van een sociaal leven er op nahouden. Nog andere kinderen opvoeden.