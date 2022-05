Hier mama, prachtige bloemen uit eigen tuin

Je moet zo’n beetje onder een steen leven als je hebt gemist dat het over twee nachtjes Moederdag is. Overal worden we lastiggevallen met boodschappen van drogisterijen, parfumeries, boekenwinkels en alles daartussen dat enigszins aannemelijk kan maken dat een vrouw dat als cadeau zou willen krijgen. ‘Kopen zullen jullie!’, is de boodschap. Want als je van je moeder houdt, dan ren je naar de winkel. Moederdag is handel.