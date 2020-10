Hij had na 15 kilometer fietsen een loopneus

In de auto hoor ik op de radio dat nu ook middelbare scholieren er aan moeten. Nou ja, moeten; er is een dringend advies aan de onderwijssector. Tot nu toe waren ze gevrijwaard. Zo leek alles nog een beetje normaal. Omdat ik naar een paar winkels in de stad moet en ik daar binnen dus de 'hemel niet kan zien', grabbel ik in mijn tas. Er zit nog een mondkapje in van de eerste en meteen laatste keer dat ik hem nodig had: op de boot naar Vlieland. Dat lijkt eeuwen geleden.