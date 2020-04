Hoe groter de crisis, hoe minder je pessimistisch mag zijn

,,Twee maanden geleden was het ondenkbaar geweest dat wij hier nu dit gesprek zouden voeren. A. omdat ik hier op dit tijdstip dan niet geweest was en B omdat ik er geen tijd voor had gehad,” het is presentator Harm Edens die het zegt. We staan in de Zutphense binnenstad voor de antiekwinkel. Ik had Edens aangesproken omdat ik een grappig filmpje van hem op Facebook voorbij had zien komen waar hij als een bezetene van allerlei spullen bij Zutphense ondernemers kocht.