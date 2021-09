Homo als scheldwoord kan echt niet meer

De basklanken klinken. ‘Aaaaalle Duisters zijn hoooooomooooo, alle Duitsers zijn hooooomooooo’ op de beat. Lekker deuntje. Maar hoe zou ik me voelen als ik homo was? Het is in dit geval niet bepaald een koosnaampje. Stel dat we dat ‘homo’ zouden vervangen voor ‘kloooojooooo’s’? Waarom zijn Duitsers eigenlijk klojo’s? Vragen, zo veel vragen. Ik ken wel betere leuzen. ‘Dit kaaahabinet is kloooote…’