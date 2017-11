ColumnColumnist Renate Wennemars schrijft meerdere malen per week een column over wat haar bezighoudt.

Toeval bestaat niet. Gisteravond interviewde ik Jozsef Jankovich in het theater in Dalfsen. Hij is 82. En voorname man uit een Hongaars geslacht dat honderden jaren teruggaat.

Ik sprak met hem over zijn leven. Over hoe hij als 10-jarig jongetje over de lichamen van dode soldaten kroop nadat de Russen de nazi’s hadden verdreven uit Boedapest. Over hoe zijn familie alle bezittingen kwijtraakte omdat de Sovjets derderangs burgers van hen maakte. En hoe hij met zijn zusjes en ouders gedeporteerd werd naar een huisje in het bos. Zonder water of elektriciteit.

Zijn levensverhaal was doorvlochten met de geschiedenis van zijn land. Een land dat vaak bezet is geweest, waar flinke stukken van zijn afgehaald, dat jarenlang gebukt ging onder het Sovjetregime - waar het zich met een revolutie onderuit probeerde te vechten.

Het was een mooi verhaal over een mooi land met een soms tragische geschiedenis. En ik leerde een aantal waardevolle levenslessen van een man die veel heeft gezien.

Het eerste wat ik de volgende dag zie, is een artikel in de krant over Nederlanders in Hongarije. Het gaat over een dorpje in de buurt van Boedapest. Daar wonen ineens een heleboel Nederlanders. Wel 250. En dat worden er steeds meer. De Nederlanders die er wonen - of van plan ernaartoe te gaan - hebben het over de schitterende natuur. De rust en de ruimte. Wat ze ook heel interessant vinden, is dat ze er een heel huis kunnen kopen voor maar 50.000 euro. En dan zit er nog een lap grond bij ook! Hoef je in Nederland niet om te komen.

Je pensioentje is er nog wat waard, want het leven is goedkoop. Ze moeten alleen wel een beetje wennen aan de manier waarop Hongaren afspraken maken. Want de klusjesman komt niet per se op de afgesproken dag opdagen. Het strenge asielbeleid, dat is ook zo fijn.

Maar gaan ze zelf niet ook op een kluitje wonen, net als nieuwkomers in ons land? En dat is helemaal niet raar of verwijtbaar, want een mens voelt zich veilig en vertrouwd met dat wat hij kent. Maar net zoals van nieuwkomers in Nederland wordt verwacht, zullen ook deze mensen zich moeten aanpassen aan de mores van Hongarije. Ook al betekent dat dat de klusjesman een dagje later komt. Ik kan alleen maar hopen dat deze mensen weten waar ze neerstrijken.