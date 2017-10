Hoofddoekjes

De dame in kwestie - iemand die momenteel administratieve klussen uitvoert, maar in de toekomst buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) wil worden - heeft als standpunt dat de kledingvoorschriften van de politie haar mogelijkheden om door te groeien binnen de organisatie behoorlijk belemmert. Kortom: een vorm van discriminatie.

De korpsleiding houdt zich namelijk vast aan een neutrale uitstraling van politiemedewerkers, een maatregel die zes jaar geleden in het leven werd geroepen, onder de noemer ‘gedragscode lifestyle-neutraliteit’. Hierin is bepaald dat keppeltjes en hoofddoeken voor politieambtenaren niet worden toegestaan, evenals tatoeages en piercings die onder werktijd zichtbaar zijn.

Maar is het toestaan van een hoofddoek dé oplossing? In elk geval bestaat in de maatschappij weinig draagvlak voor de suggestie. Toen de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg eerder de discussie wilde oppoken, viel bijkans heel het land over hem heen.

Ik snapte dat wel. Het politieapparaat moet een onafhankelijke en homogene organisatie zijn , waar secularisme een cruciaal element voor de beroepsgroep is. Een rechercheur met een hoofddoek kan natuurlijk onpartijdig zijn, ook als ze een moskeebrand moet onderzoeken, maar de verdachten in deze hypothetische zaak zullen dat anders ervaren. Het zorgt voor onrust.

Bovendien mogen we ons in alle redelijkheid afvragen waartoe de eis van de Rotterdamse politiemedewerkster nog meer zou kunnen leiden. Misschien besluit ze over een jaar wel dat ze mannelijke collegae geen hand wil geven, omdat dit in strijd is met haar geloofsovertuiging. Moet dat dan ook door de korpsleiding worden geaccepteerd?