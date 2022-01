Ideaal, zo’n bad. Om kleding in te gooien...

Wij zijn verstokte douchers. Voor Erben en mij is de douche een plek om tot rust te komen, na te denken, zorgen van je af te spoelen, plannen te bedisselen of ruzies uit te praten. We hebben er zo één met twee douchekoppen, dus we passen er samen makkelijk in. De badkamer is altijd vochtig omdat we te lang, te vaak en te warm douchen.