De identiteit van Overijssel: we moeten er wat mee blijkbaar. Er wordt hard over nagedacht, stond gisteren in de krant. Want als provincie wil je ergens voor staan. Het nadeel van hard nadenken over iets als identiteit is dat het vaak iets wordt uit de nadenk-koker van een marketingbureau. Dat dan de straat op is gegaan voor wat onderzoek. Met het idee dat de identiteit op straat ligt. Alleen...identiteit is natuurlijk niet iets dat je kunt bedénken. Laat staan opleggen.

Quote Wat ik heel leuk vind aan Overijssel, is dat de bewoners van zichzelf uit gaan. Renate Wennemars

Wat mij betreft kun je, als het om Overijssel gaat, beter spreken van volksaard. Want die ís er. De Overijsselaar is bescheiden, kan heel hard werken, loopt niet als een kip zonder kop overal achteraan, denkt aan later, heeft oog voor zijn buurman en is een tikje achterdochtig. Dat klinkt allemaal misschien niet zo sexy, maar wie zegt dat we sexy willen zijn? Daar win je de oorlog niet mee.

De Overijsselaar is ook gastvrij. Niet op de joviale Brabantse manier, maar praktisch. ‘Heb je honger? Dan heb je hier een bord warm eten. Zo, en nu verder met de dag.’

Hij doet ook wat voor de gemeenschap omdat dat de boel bij elkaar houdt. Wat ik heel leuk vind aan Overijssel, is dat de bewoners van zichzelf uit gaan. Niet over de grens loeren om te zien of de ander het beter heeft, maar tevreden zijn en uitgaan van hun eigen kracht. En die is er heus. We lopen misschien niet op kop qua innovatie (want de aard is om eerst even aan te kijken), maar daardoor is Overijssel juist een geweldige plek om iets nieuws te starten. Er staan namelijk niet hordes andere innovators op je vingers te kijken en je hebt een poel aan mensen die echt hard kunnen werken tot je beschikking.